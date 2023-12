Cinema, musica e teatro: il Palacongressi torna in auge con un festival lungo cinque mesi

“Palacongressi festival” è il nome della rassegna che, dopo gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza, sancice il ritorno alla fruizione pubblica della struttura del Villaggio Mosè. La manifestazione, promossa dal Parco archeologico Valle dei Templi, propone diversi appuntamenti cinematografici, teatrali e musicali che si chiuderanno nel prossimo mese di maggio. Teo Mammuccari, Giorgio Pasotti, Giò di Tonno e Alessio Vassallo sono solo alcuni degli artisti che partecipano al festival. Tutti gli eventi che si svolgeranno nella sala Zeus saranno ad ingresso libero mentre si pagherà per gli spettacoli teatrali della sala Concordia che si aprirà, il prossimo 27 gennaio con lo spettacolo di cabaret di Valentina Persia. La direzione artistica del festival è stata assegnata all'attore agrigentino Gaetano Aronica. Durante la presentazione della rassegna, il direttore del Parco, l'architetto Roberto Sciarratta ha anche annunciato il prossimo trasferimento della biblioteca museo Luigi Pirandello che dall'attuale sede di via Imera si sposterà all'interno del Palacongressi di Villaggio Mosè.