Cittadini costretti a ridurre il consumo di acqua ma dalle condotte colabrodo gli sprechi sono all'ordine del giorno: la segnalazione

In periodi di siccità e di riduzione ai comuni della portata idrica in entrata, dovuta al piano di razionalizzazione di Siciliacque, ad Agrigento il prezioso liquido continua a disperdersi in strada. L'ennesima segnalazione arriva questa volta dal quartiere Fontanelle e più precisamente dai condomini del condominio Cefa di via Alessio Di Giovanni al numero civico 7.

Da venerdì scorso, dai canali per il deflusso delle acque piovane di un muro di contenimento, in occasione del turno di erogazione idrica, esce acqua che anziché arrivare nelle case dei cittadini, si riversa negli spazi condominiali invadendo anche i magazzini del piano terra. Il problema, secondo quanto riferito dagli abitanti, sarebbe stato segnalato ad Aica che avrebbe preso in carico la segnalazione ma che, per i dovuti interventi, gli stessi devono attendere il turno nell'elenco dalle manutenzioni da eseguire.

Gli abitanti, temendo che il problema possa protrasi a lungo, chiedono interventi urgenti. Il caso di via Alessio Di Giovanni è solo l'ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie di inconvenienti che testimoniano lo stato di degrado in cui versano le condotte idriche.

Turni idrici sempre più lunghi, ma l'acqua esce dai muri: "Segnalato il problema un anno fa"