E' agrigentina la migliore pizzeria di Sicilia 2023: vince "Granofino"

È agrigentina la migliore pizzeria di Sicilia scelta dai lettori del portale “All food Sicily” e da una giuria di esperti che hanno premiato “Granofino” di Villaggio Mosè. La cerimonia di premiazione si è svolta nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento. Nel contest che ha lo scopo di valorizzare e diffondere la cultura della pizza sull'Isola, il locale agrigentino ha ottenuto ben cinque mila voti ed ottenuto anche dalla giuria 69 punti su 78.

L' ambito riconoscimento è stato conteso da decine di pizzerie di tutte le nove province siciliane, diversi sono stati i premi speciali assegnati, fra questi anche quello per il miglior impasto e per la scelta delle materie prime. Il titolo di migliore pizzeria di Sicilia 2023, oltre alla agrigentina “Granofino” è stato assegnato ad ex aequo anche ad altri tre locali, rispettivamente delle province di Palermo, Caltanissetta ed Enna.