Scoppia l'incendio nel balcone dell'appartamento: è stato panico e caos a Porto Empedocle

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, nella serata di ieri, in via Taranto a Porto Empedocle dove - su un balcone - è divampato un violento incendio. L'allarme, al solo vedere il balcone completamente invaso dalle fiamme, è stato tanto. Anzi tantissimo. In via Taranto anche le pattuglie dei carabinieri e del commissariato di polizia.

A bruciare - è stato accertato dopo l'intervento dei soccorritori - alcuni cartoni che erano ammassati sul balcone. Le fiamme, per fortuna, sono risultate essere circoscritte al balcone posto al penultimo piano della palazzina e sono state subito domate dai pompieri. Il fumo ha, inevitabilmente, creato danni anche al prospetto, oltre che all'interno dell'appartamento.