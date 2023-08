San Calogero di Porto Empedocle, Ricifari: "No festa selvaggia, niente inchini davanti a case di mafiosi"

"Ci sono alcune poche decine di persone che intendono condizionare lo svolgimento della festa di San Calogero perché ritengono di dover avere mano completamente libera nella gestione, anche per fare con il santo inchini a banditi. Cosa che ovviamente nessuno nella comunità può tollerare e non verrà infatti tollerata". Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, ricordando quanto già accaduto a Porto Empedocle con inchini fatti fare dal santo dinanzi alcune abitazioni, non può accettare aut-aut.

"In passato c'è stata la mancanza assoluta, da parte dei portatori, di rispetto delle indicazioni ricevute. E su questo ci sono immagini, relazioni, servizi giornalistici - ha spiegato l'autorità provinciale di pubblica sicurezza - .Le tradizioni si devono poter svolgere in maniera non selvaggia. Ritenere di non dovere avere divieti di sosta, poter mettere le auto come capita, portare i santi e farli dondolare davanti le case dei mafiosi, per poi sentirsi dire che 'in quel palazzo c'è la signora malata' e quindi l'inchino è stato fatto per l'anziana malata, ma in quello stabile ci abita il mafioso, è intollerabile".

"Che credibilità possono avere il questore, il prefetto, il sindaco che partecipano ad una manifestazione qualunque dicendo: 'Bisogna collaborare con la polizia, denunciare dalla mafia alla cafoneria', quando poi, quando c'è la manifestazione, consentiamo che si mettano il cafone o il mafioso in testa al corteo e gli diamo la patente di capo rais dell'evento. Siamo credibili? Assolutamente no!" - ha sottolineato il questore di Agrigento - .