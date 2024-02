L'incompiuta dal pluripiano di piazzale Rosselli, l'assessore Principato: "Niente soldi ma vogliamo completarlo"

“L'obiettivo dell'amministrazione è quello di recuperare l'opera incompiuta che da anni giace ferma. Abbiamo cercato dei finanziamenti sia ministeriali, sia regionali facendo pressioni anche in previsione di Agrigento capitale della cultura, manifestando il nostro interesse a recuperare l'opera incompiuta e che secondo noi avrebbe priorità di finanziamento”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie l'assessore comunale con delega all'Edilizia pubblica, Gerlando Principato, parla del parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli, opera quest'ultima mai completata e che nel tempo, è stata trasformata in una maxi discarica abusiva di rifiuti. L'assessore Principato, in replica anche alla prefettura che, nei giorni scorsi, aveva invitato il Comune ad attivarsi per il completamento del parcheggio ha precisato che, per fare questo, servirebbero dai sei agli otto milioni di euro, risorse che però al momento non sarebbero nelle disponibilità delle casse comunali.

“Abbiamo previsto un piano b – precisa l'assessore Principato – con la possibilità di far partire, con somme inferiori, i piani che sono già stati completati, mettendoli in funzione in modo tale da creare incassi e quindi proseguire con la costruzione. Però – dice ancora Principato – a oggi il Comune non è in grado di sostenere spese così ingenti, e non abbiamo possiamo contare neanche sui project financing. Speriamo che la politica ci dia delle risposte.

Abbiamo fatto delle verifiche sul calcestruzzo che si è rilevato in buono stato, per questo motivo lancio un invito alle aziende private. Il parcheggio pluripiano funzionerà soprattutto perché ci sarà la dismissione delle aree di sosta in piazzale Vittorio Emanuele e, per chi fosse interessato a gestire la struttura, ci sarà l'opportunità anche - conclude Principato - di prendere i parcheggi “Gioeni 1” e “Gioeni 2” che con quello di piazzale Rosselli risolverebbe definitivamente il problema della carenza di parcheggi della zona”.

