“Natale con i tuoi”, da Milano ad Agrigento e ritorno gratis con l’autobus: ecco come fare

Per contrastare il fenomeno del caro voli, una nota azienda di autolinee lancia l'iniziativa “Natale con i tuoi” offrendo la possibilità a 76 agrigentini di viaggiare gratis su un pullman in partenza il 20 dicembre da Milano e diretto nella città dei templi e con ritorno nel capoluogo lombardo il 2 gennaio. La ditta che nella città dei templi cura il servizio di trasporti urbano, si è dimostrata sensibile alla richiesta del Comune. Ed ecco dunque che coloro che desiderano usufruire dell'opportunità potranno festeggiare il periodo delle festività tornando gratis a casa. Per aderire all'iniziativa bisogna inviare una mail all'indirizzo nataleconituoi@saistrasporti.com allegando un documento di identità e una certificazione che provi l'appartenenza al territorio agrigentino, compreso lo status di studenti o lavoratori in una delle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. La scelta dei passeggeri avverà in ordine di presentazione delle richieste.