Dai testi e la musica per Alessandra Amoroso e Mina ai pronostici per Sanremo: Daniele Magro tifa per le “sue ragazze”

Alla vigilia della settantaquattresima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato il cantautore e autore agrigentino Daniele Magro, che per Clara Soccini, ha scritto “Boulevard”, il brano che ha vinto "Sanremo giovani" e che quindi, ha fatto accedere la cantante e attrice lombarda sul palco del teatro Ariston.

Il successo non ha cambiato il giovane Daniele che è rimasto il bravo ragazzo di sempre e dai microfoni di AgrigentoNotizie racconta alcune delle sue esperienze professionali che, ultima in ordine di tempo, lo ha visto collaborare con la grande Mina che nel suo ultimo album, uscito nel dicembre scorso, ha inserito il brano inedito “Abban-dono” scitto dall'artista agrigentino insieme al celebre bassista di Jovanotti, Saturnino Celani.

Per il prossimo festival di Sanremo sogna un podio tutto al femminile e tifa per Clara Soccini e per Alessandra Amoroso per la quale, ha scritto e musicato diversi brani, fra i quali ricordiamo “Fidati ancora di me” (disco di platino nel 2016) e “Tutto Accade”.

Dalla passione per la musica coltivata all'ombra delle colonne doriche della Valle dei Templi di Agrigento, al debutto del 2009 nel talent X Factor, oggi Daniele Magro è una delle penne più apprezzate della musica pop italiana. Emma, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni Noemi e Giusy Ferreri, sono solo alcuni dei grandi artisti che hanno cantato un testo scritto e musicato da lui. La soddisfazione più grande, forse, è arrivata nel dicembre scorso, con il brano cantato da Mina nel suo nuovo album di inediti.

Per il futuro, Daniele Magro sta lavorando ad altri progetti che lo vedranno consolidare il sodalizio artistico con i big della musica italiana ma che lo porteranno anche ad instaurare nuove collaborazioni con altri artisti di caratura internazionale.