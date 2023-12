"Boulevard" ha vinto Sanremo giovani: nel testo e nella musica c'è il cuore e la maestria di Daniele Magro

E' stato scritto, assieme a Clara Soccini, dall'agrigentino Daniele Magro il testo di "Boulevard": il singolo della cantante che ha vinto a Sanremo giovani 2023 che ha fatto così accesso a Sanremo 2024.

Il brano, 2:55 di cuore, è stato pubblicato come singolo digitale dallo scorso primo dicembre ed è entrato in rotazione radiofonica a partire dall'Immacolata. Ma oltre al testo, le musiche sono proprio di Daniele Magro. "Sarà che nessuno si salva da solo .. mi perdo, ma poi mi ritrovo, lo scrivo per noi sopra un muro: nessuno si salva da solo". Ritornello che è già diventato un tormentone.

"Alla vigilia di quel Natale, cadevan parole più della neve, allora ho imparato cosa è l'assenza, un altro regalo questa mancanza": parole che hanno saputo toccare le corde dell'anima e che hanno "consegnato" Clara - che ha già conquistato il successo grazie alla colonna sonora della serie tv "Mare fuori" - al palcoscenico dell'Ariston. Ma in quelle parole e in quelle note c'è il cuore e la maestria di Daniele Magro.