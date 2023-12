Moto-terapia, sorrisi ed emozioni in corsia per i pazienti di Pediatria

Due moto da cross, rigorosamente elettriche, i piccoli degenti del reparto di Paediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sorrisi e tanto sano divertimento. Questo è quanto accaduto fra le corsie del nosocomio agrigentino grazie al progetto “CrossHospital” promosso dall'associazione “Motorlife”presieduta da Rosario Farruggia. Un momento che è servito anche ai bambini ricoverati, per distrarsi e provare l'esperienza piacevole delle due ruote. Una festa non solo per i piccoli degenti, ma anche per i loro genitori e per tutto il personale del reparto. Iniziativa che, quattro giorni prima del Natale, ha donato tanti sorrisi e regalato emozioni capaci di alleviare ogni sofferenza.