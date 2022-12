Natale e solidarietà, la “moto-terapia” regala emozioni ai piccoli degenti del San Giovanni di Dio

Moto che sfrecciano in corsia e tanto sano divertimento, questo in sintesti è il bilancio di una giornata insolita per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che oggi, hanno ricevuto la piacevole sorpresa ideata dall'associazione “Motorlife”, ambasciatrice quest'ultima della mototerapia, la disciplina nata per regalare emozioni tramite l'uso delle due ruote. Iniziativa che, in prossimità del Natale, ha portato un po' di allegria non solo nei bimbi ricoverati ma anche nei loro familiari e nel personale sanitario che li ha in cura.