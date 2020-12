Motorlife e le gioie "take away", un giro in moto e doni per i bimbi speciali

Motorlife torna a regalare gioie. L'associazione, ed il suo progetto "take away", portano normalità nel cuore dei bimbi disabili. A sorpresa la Motorlife ha raggiunto nelle abitazioni 12 ragazzi tra Racalmuto, Agrigento Aragona e Campobello, con l'obiettivo di regalare un giro in moto ed anche un piccolo dono di Natale.

“Si leggeva l’emozione e la felicità pura nei loro occhi - dichiara il presidente della Motorlife Rosario Farruggia. Abbiamo voluto, nel rispetto dei protocolli sanitari, organizzare questa bella sorpresa per i ragazzi che in questi mesi si trovano a vivere questo momento particolare e stare più vicini alle famiglie. Noi continueremo la nostra attività, e lo facciamo solo perché sappiamo quanto bene faccia la mototerapia e perché veder sorridere questi ragazzi ci da la carica per andare avanti".