Il messaggio pasquale dell’arcivescovo Damiano: “La pace non c’è perché non esiste neanche nei nostri cuori”

“Pace a Voi!”: è questo il messaggio di speranza che l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, lancia alla comunità in occasione della Pasqua. Quello del pastore della Chiesa agrigentina è un riferimento non solo evangelico ma anche storico: “Pace a voi” infatti è il primo saluto agli apostoli del Cristo risorto ma è anche l'espressione utilizzata da papa Paolo VI nel suo messaggio Urbi et Orbi della Pasqua del 1972. Il conflitto in Ucraina e le altre guerre che si combattono nel mondo rendono di grande attualità il messaggio di Paolo VI. “La guerra – dice l'arcivescovo Damiano citando un'enciclica di papa Giovanni XXIII – è fuori dalla ragione, viviamo la Pasqua augurandoci la pace nei nostri cuori affinché possa manifestarsi anche nelle nostre relazioni, da quelle interpersonali fino a quelle internazionali. Invochiamo una tregua pasquale per fare tacere le armi e fermare la strage degli innocenti”.