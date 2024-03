Mandorlo in fiore, la "Notte folk" accende via Atenea: tutti a ballare con Chiara Squaglia e Riccardo GaZ

La “Notte folk” in via Atenea è stato un vero e proprio bagno di folla. Una delle novità del Mandorlo in fiore 2024 ha portato nel cuore di Agrigento migliaia di persone che, già dalle 21, hanno assistito a numerose esibizioni itineranti delle orchestre dei gruppi folk. Poi la grande festa al centro della via Atenea: un party tutto da ballare con l’intervento di Riccardo GaZ e Chiara Squaglia, presentatori ufficiali degli spettacoli al Palacongressi che si svolgeranno questa sera (venerdì 15 marzo) alle 21 e poi sabato alle 16 e alle 21.

Presenteranno anche lo spettacolo finale al tempio della Concordia domenica pomeriggio, quello che assegnerà il “Tempio d’oro” al gruppo vincitore del Festival internazionale del folclore.

