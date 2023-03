Cala il sipario sul Mandorlo in Fiore, in cinquemila nella Valle dei Templi per la chiusura della kermesse

E' stato il Navruz dance ensemble dell'Uzbeskistan il gruppo scelto dalla giuria per l'assegnazione del tempio d'oro, premio che decreta il vincitore del festival internazionale del Mandorlo in Fiore di Agrigento. La cerimonia di premiazione si è svolta al tramonto nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento. Tutti i gruppi si sono esibiti sul palco allestito ai piedi delle colonne doriche del “Concordia”. Cinquemila gli spettatori ammessi allo spettacolo finale, limitazione imposta dalle normative vigenti in materia di sicurezza ma che hanno scatenato la delusione di molte persone che sono state respinte ai varchi del Parco archeologico.

La festa del Mandorlo in Fiore, nata a Naro per celebrare l'arrivo della primavera ha origini simili a quelle che ispirano il nome del gruppo che si è aggiudicato il tempio d'oro, il Navruz per gli uzbeki è infatti la ricorrenza musulmana che celebra l'equinozio di primavera.