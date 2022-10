Film in difesa dei diritti dei bambini: Maria Grazia Cucinotta, Enrico Lo Verso e Denny Mendez sul set di Lampedusa

Il regista Fabio Massa: "Quest'isola è un set che gratuitamente ti dà delle emozioni e noi le stiamo raccogliendo tutte". Le riprese iniziate a Napoli, dopo 3 settimane consecutive sulla più grande delle isole Pelagie, si sposteranno per degli esterni a New York"

"Global Harmony è film per il cinema che verrà girato quasi completamente sull'isola di Lampedusa. E' un film che non parla di immigrazione e proprio per questo siamo riusciti ad ottenere il sostegno di tante autorità locale e, soprattutto, del popolo. E' un film di carattere sociale che parla della difesa dei diritti dei bambini e c'è un cast veramente meraviglioso con in primis Maria Grazia Cucinotta". Lo ha detto Fabio Massa che è il regista del dramma-thriller-sociale che stamani ha fatto alcune riprese prima alla scuola Maijorana e poi alla chiesa di San Gerlando, in piazza Garibaldi, a Lampedusa. Nel cast: Morgan David Jones, Rasha Bilal, Enrico Lo Verso, Denny Mendez, Randall Paul. Fra le partecipazioni straordinarie quella, appunto, di Maria Grazia Cucinotta, Cristina Donadio, Tomas Arana, Sergio Muniz, Yulyia Mayerchuk, Pietro De Silva. Vi sarà anche la partecipazione musicale di Claudio Baglioni e Noa.

"Faccio solo una partecipazione perché siamo legati da affetto - ha detto, in piazza Garibaldi a Lampedusa, Maria Grazia Cucinotta che interpreta una maestra - . Anni fa io producevo un film che si chiamava 'Io non ci casco' e adesso ci sono cascata io nel suo di film che è bellissimo. E' una favola meravigliosa che parla di un mondo perfetto, del mondo che tutti vorremmo. E' un film che tu vedi e già stai bene perché dà speranza". Maria Grazia Cucinotta, che è tornata per la seconda volta a Lampedusa, è emozionata: "Atterrare su quest'isola, da siciliana, ti riempie il cuore. E' facile lavorare qui, è già un set, è bello tutto".

"E' un set che gratuitamente ti dà delle emozioni e noi le stiamo raccogliendo tutte" - ha aggiunto il regista Fabio Massa che ha curato le riprese iniziate a Napoli e che dopo 3 settimane consecutive a Lampedusa si sposteranno per degli esterni a New York - . "Girare in Sicilia è molto comodo perché le emozioni le ritrovi ovunque, basta saperle riconoscere, prendere e ridonarle al pubblico" - ha detto, invece, Enrico Lo Verso che interpreterà un medico e per la prima volta è a Lampedusa - .

Il protagonista del film è Richard Foster, un giornalista da premio Pulitzer, che dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico che porta alla morte di una prostituta, incinta e sul punto di partorire, si trasferisce a Lampedusa dove con la sua fondazione aveva avviato laboratori creativi didattici destinati a bimbi maltrattati o di figli di genitori con poche possibilità. La pellicola è un dramma sociale, con colpi di scena elettrizzanti, piena di suspense e di intrighi in una inedita Lampedusa dove i bambini, l'amore, l'amicizia, i tradimenti, la lotta fra bene e male saranno protagonisti di un film che strizza appunto l'occhio al thriller.