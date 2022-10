Maria Grazia Cucinotta protagonista di un film a Lampedusa: l’isola si trasforma in set cinematografico

A Lampedusa arriva Maria Grazia Cucinotta per girare il nuovo film del regista Fabio Massa intitolato “Global Armony”. E’ una storia di immigrazione al contrario: una famiglia si trasferisce dagli Stati Uniti d'America a Lampedusa dove la vita non va come sognato e sperato. Le riprese, al momento, si stanno svolgendo nella chiesa di San Gerlando in piazza Garibaldi, trasformata per l’occasione in un set cinematografico dove tra le comparse c’è anche il sindaco Filippo Mannino con tanto di fascia tricolore.

Le riprese nella chiesa riguardano il funerale di un bambino. Al centro dell'unica navata c'è una bara bianca coperta da fiori e seduto, fra le prime file, c'è il primo cittadino impegnato a fare la comparsa. Ma sono tantissimi i lampedusani coinvolti nel film come figuranti, sia residenti che turisti.

La gente è tutta concentrata tra la via Roma e la piazza Garibaldi per “sbirciare” sul set e magari per avvistare Maria Grazia Cucinotta e magari per fare un selfie con lei in un momento di pausa.