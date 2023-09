Gattino randagio imprigionato in una tubatura: si mobilitano i vigili del fuoco per salvarlo

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, del distaccamento aeroportuale di Lampedusa, per salvare il gattino randagio che si era infilato in una tubatura di collegamento con la cisterna dell'acqua. I pompieri hanno lavorato al lungo per riuscire a recuperare l'animale. Dopo molteplici tentativi, è stato escogitato di creare, con legno e stoffa, una sorta di scaletta dove il cucciolo potesse arrampicarsi.

E' accaduto tutto nella giornata di ieri, in un'abitazione di via Roma, nei pressi di piazza Castello.

Quando il gattino è stato salvato, i proprietari dell'abitazione si sono presi cura di lui, sfamandolo e dandogli dell'acqua. E' possibile che il piccolo randagio possa aver, di fatto, trovato casa.