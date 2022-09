La Madonna di Porto Salvo ha lasciato il santuario, accolta in via Roma con i fuochi d'artificio

La Madonna di Porto Salvo ha lasciato il santuario. Come ogni prima domenica di settembre, la patrona di Lampedusa e Linosa, è stata portata in processione, accompagnata dalla banda Lipadusa, fino alla chiesa parrocchiale. E in via Roma è stata accolta dai fuochi d'artificio. Presente anche il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.

La beata Maria Vergine potrà d'ora e fino al 23 settembre essere onorata da quanti lo vorranno. Il 23 settembre, il simulacro tornerà a "casa", ossia nel santuario.

Sulla porta del santuario della Madonna di Porto Salvo c'è scritto: "Questa porta deve essere sempre aperta". Perché i lampedusani devono poter andare a pregare e a sciogliere i propri voti quando vogliono e possono. Una scritta che è, poi, la filosofia dei lampedusani: isola di accoglienza e di integrazione. Papa Francesco, durante la sua visita sulla più grande delle isole Pelagie, compì un atto di devozione di fronte a quell'immagine della Madonna di Porto Salvo.

Ad accompagnare, anche ieri, la Madonna di Porto Salvo, fra gli altri, c'era anche il più anziano musicante di Lampedusa: Nino Esposito che suona dal 1956. Prima ha suonato il piccolo clarinetto in Mib e oggi suona i piatti nella banda Lipadusa.