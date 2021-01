Smaltimento delle acque di vegetazione, l'appello dei carabinieri ai titolari dei frantoi: "Mettetevi in regola”

A margine della conferenza sulle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dal Centro anticrimine e natura dei carabinieri di Agrigento, riguardanti rischio di inquinamento ambientale dovuto allo smaltimento illecito delle acque di vegetazione della molitura delle olive, il tenente colonnello Vincenzo Catsronovo ha lanciato un appello ai titolari degli oleifici.

L’Arma dei carabinieri è aperta, le nostre stazioni – ha ribadito l’ufficiale dell’Arma - sono a disposizione degli imprenditori che non conoscono la normativa o che hanno dei dubbi. Riteniamo che l’acqua di vegetazione – aggiunge il tenente colonnello Castronovo - possa essere utilmente impiegato in agricoltura, quindi può costituire una risorsa economica. Lo sversamento illecito è pericoloso tanto per l’ambiente quanto per chi lo opera che è soggetto a pene severe e sanzioni pesanti”.

