Villaseta, ecco la nuova falegnameria sociale, l'assessore Vullo : ”I ragazzi del quartiere potranno imparare un mestiere”

A Villaseta, quartiere a rischio di emarginazione sociale, apre la falegnameria sociale, si tratta di un progetto inclusivo che, offre ai giovani del popoloso rione, di avviare un percorso formativo utile all'inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto denominato “Ape Operosa” è curato dalla cooperativa sociale “Al Karhub” grazie al programma di crowdfunding promosso da Fondazione di Comunità. Nel laboratorio allestito negli ex depositi comunali in uso al corpo di polizia locale, saranno costruite strutture lignee per l'apicoltura ovvero telaini, arnie, diaframmi e nutritor. I lavori eseguiti nella falegnameria sociale di Villaseta serviranno per la raccolta del miele nella Valle dei Templi dove, da diversi anni, si sta cercando di tutelare e salvaguardare una specie a rischio estinzione ovvero l'ape nera sicula.