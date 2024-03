Il Mandorlo in fiore entra nel vivo, applausi e qualche “fuori programma” in via Atenea

I gruppi folk di Montenegro, Ucraina, Polonia e Messico hanno aperto la serie delle sfilate diurne che da piazza Pirandello si muovono verso piazza Cavour dove sono in programma le esibizioni. Le danze tradizionali hanno conquistato i favori delle persone presenti lungo la via Atenea.

Da segnalare però come, nonostante il Mandorlo in fiore, sia un evento capace di richiamare molti turisti, la maggior parte dei negozi del “salotto buono”, così come ieri, anche oggi hanno osservato il turno di riposo lasciando chiuse le saracinesche.

Altro intoppo, fortunatamente risolto dai vigili urbani, è stato dovuto al non rispetto dei divieti di sosta in via Atenea, alcuni mezzi infatti hanno bloccato il passaggio dell'autobus del gruppo dell'Ucraina che però, grazie anche all'ingegno degli agenti di polizia municipale, è riuscito a raggiungere ugualmente piazza Pirandello.

Il programma odierno del Mandorlo in fiore continua con la seconda sfilata dei gruppi, con partenza alle ore 16,30 sempre da piazza Municipio e a seguire, l'esibizione dei gruppi in piazza Cavour.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.