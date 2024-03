Fiaccolata di venerdì, spettacoli al "Pirandello" divisi per area geografica e concerti: cosa ci aspetta per la settimana del Mandorlo in fiore

La novità più evidente è che la fiaccolata non sarà di mercoledì, come avveniva in passato, ma di venerdì. Un cambiamento che ha sorpreso gli agrigentini più abitudinari (non sarà di certo un problema per i turisti che vedranno per la prima volta la manifestazione) e che è stato particolarmente apprezzato soprattutto in riferimento al percorso che, quest’anno, tornerà a spingersi fino a via Esseneto. L’appuntamento con la “fiaccolata dell’amicizia” sarà dunque venerdì 15 alle 17: dopo il saluto del sindaco il corteo partirà da piazza Municipio e sarà particolarmente corposo dato che metterà insieme gruppi internazionali, regionali e locali ma anche quelli del festival “I bambini del mondo”.

Sfilate ogni giorno

Non ci saranno giornate con pause: chi vuole godersi il folclore a 360 gradi è assolutamente accontentato. I gruppi daranno vita infatti ad una settimana molto intensa. Saranno impegnati ogni giorno, già da lunedì 11 quando dovranno partecipare a due esibizioni. Una di mattina alle 11 e una di pomeriggio alle 16. In entrambi i casi partiranno da piazza Municipio e raggiungeranno piazza Cavour. Martedì alle 17,30 si ritroveranno sulla via Sacra (seguendo il cosiddetto “Itinerario del Decumano”) per predere parte a “La terra della Concordia”: l’accensione del tripode dell’amicizia con la regia di Marco Savatteri. In mattinata, alle 11, faranno il tradizionale tour dal Municipio al viale della Vittoria. Le sfilate saranno riproposte quotidianamente, sempre di mattina e di pomeriggio, negli stessi orari (11 e 16) e seguendo il medesimo percorso, ogni giorno fino a domenica mattina.

Teatro Pirandello

Qui gli spettacoli saranno 2 e caratterizzeranno i primi giorni della settimana: martedì “Europa Folk” con i gruppi di Georgia, Polonia e Serbia. Mercoledì “America Latina Folk” con i costumi e i colori di Messico, Ecuador e Colombia. In entrambi casi si comincia alle 21 e i biglietti costano 10 euro.

Le serate in via Atenea

Un’altra novità di quest’anno è rappresentata dal folclore “dopo cena”. Giovedì e sabato le giornate non si concluderanno alle 21: quello sarà l’orario d'inizio di un’ulteriore step notturno. Il 14 marzo la via Atenea ospiterà lo “Street folk festival” mentre il 16 marzo è in programma la “Notte bianca”, appuntamento che nel “salotto cittadino” mancava da almeno 15 anni.

Palacongressi

Saranno 3 gli spettacoli nella struttura del Villaggio Mosè che ha letteralmente ripreso vita dopo un lungo periodo di silenzio. Nella sala Zeus, con oltre mille posti a sedere, appuntamenti con le esibizioni dei gruppi venerdì alle 21 e sabato in doppia rotazione: alle 16 e alle 21. Si tratta degli spettacoli di punta del Festival internazionale del folclore che saranno presentati da Chiara Squaglia di “Striscia la notizia” e Riccardo GaZ. Entrambi presenteranno anche la cerimonia conclusiva domenica 17 al tempio della Concordia. I biglietti per gli spettacoli al Palacongressi costano 17 euro il venerdì e 22 euro il sabato.

Le attività collaterali

Giovedì 14 alle 20,30 le ex Fabbriche Chiaramontane, in piazza San Francesco, ospiteranno la sfilata “Arte e moda” con gli abiti firmati da Francesco Anastasi in collaborazione con la Fondazione Orestiadi. Al Circolo Empedocleo, in piazza San Giuseppe, giovedì 14 marzo alle 18 è previsto uno spettacolo teatrale intitolato “La verità” ad ingresso gratuito e sarà possibile anche visitare la mostra del pirografista Vincenzo Raspante. Per tutta la settimana numerosi ristoranti della città proporranno piatti selezionati mentre a “Casa Barbadoro”, nella Valle dei templi il 14 e 15 marzo, ci saranno i laboratori del gusto.

Piazza Marconi

In quella che gli agrigentini chiamano “Piazza Stazione” sono previste 3 serate gratuite con inizio alle 21,30. Venerdì 15 il cabaret con Matranga e Minafò, sabato 16 la musica dal vivo con la band “Medea” e domenica 17 gran finale con Lello Analfino. Nella stessa piazza, sempre dal 15 al 17, sarà anche allestito lo street food.

