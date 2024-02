Inizio febbraio o metà maggio? Nei giorni della "merla" gli agrigentini riempiono San Leone

Inizio febbraio o metà maggio? Nonostante il calendario metta dei punti fermi, stamani gli agrigentini che si sono riversati fra piazzale Aster, viale Delle Dune e l'arenile di San Leone hanno avuto dei dubbi. Con 18 gradi sembrava - specie in tarda mattinata - quasi primavera inoltrata, se non l'inizio dell'estate. Ed in tanti, tantissimi - complice la giornata pre-festiva - si sono attardati a rientrare in casa per il pranzo per godersi il sole, il mare calmo e le temperature quasi estive. Questi però sono i giorni della "merla" (la fase più fredda dell'inverno). Ma l'anticiclone e il predominio dell'alta pressione stanno facendo vivere, nell'Agrigentino, temperature che niente hanno a che vedere con l'inverno. E gli agrigentini, di fatto, oggi se ne sono approfittati.

Il dominio dell'alta pressione - secondo i meteorologi di 3bmeteo.com - "proseguirà anche nella prima settimana, aggravando però la siccità per l’assenza di piogge”. “Inverno cercansi” per l'agricoltura e per gli invasi idrici. Ma non per chi, stamani, ha potuto godere di una giornata di sole, temperature piacevoli, vero relax e jogging nel rione balneare di San Leone.