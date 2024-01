Giorni della merla con l’anticiclone, nell’Agrigentino l'inverno è un miraggio

I meteorologi di 3bmeteo.com parlano chiaro: “Non si sblocca la situazione sul Mediterraneo. Il dominio dell'alta pressione proseguirà anche nella prima settimana di febbraio aggravando ulteriormente la siccità in Sicilia per l’assenza di piogge”.

Insomma è proprio il caso di dire: “Inverno cercasi” con la stagione più fredda che continua a latitare, salvo qualche breve e occasionale parentesi. L'anticiclone subtropicale, che presenta i suoi massimi tra la penisola iberica, le Baleari, la Francia e l'arco alpino, continua imperterrito a dominare lo scenario meteorologico alle medie latitudini relegando le perturbazioni atlantiche tra l'Atlantico, le Isole britanniche e la Scandinavia.

La Sicilia, che al momento si colloca sul fianco orientale dell'alta pressione, viene appena lambita da correnti relativamente fredde di origine balcanica sotto i venti di Grecale e Tramontana, forieri a tratti di qualche sterile addensamento nuvoloso sul versante tirrenico.

E così, giunti nel cuore dell'inverno, in quella che dovrebbe essere la fase più fredda della stagione (i cosiddetti “Giorni della merla”, la situazione è ben diversa da quanto ci si aspetterebbe: la neve latita anche alle alte quote dell'Etna ed è pressoché assente sui Nebrodi e sulle Madonie. Preoccupa la siccità sempre più grave: il secondo semestre del 2023 si è chiuso con il bilancio peggiore dal 1921 ad oggi. L’avvio del 2024 non ha invertito la rotta: le piogge di metà gennaio, concentrate in pochi giorni, non sono state una soluzione, più che altro un palliativo. I principali invasi dell'isola ad oggi hanno portate più che dimezzate.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, tra l'1 e il 2 febbraio un modesto calo della pressione e dei geo-potenziali favorirà il transito di nuvolosità irregolare e al più qualche breve e isolato piovasco in alcune zone della Sicilia, ma non in provincia di Agrigento.

A seguire, già nel corso del weekend del 3 e 4 febbraio e con effetti anche sulle giornate successive, l'anticiclone tornerà rapidamente a rinforzarsi accompagnato da ampi spazi soleggiati e con un sensibile aumento delle temperature, in nuova risalita fino a 18 gradi nei valori massimi su coste e pianure.

“Davvero troppo poco - dicono i meteorologi - perché il tempo stringe ed urge una svolta nella seconda parte della stagione: servono le perturbazioni in vista dell'avvento della stagione primaverile che di norma fa registrare una graduale riduzione dei tassi di piovosità sulle regioni meridionali prima di lasciare spazio alla lunga siccità estiva”.