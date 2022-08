Gatti uccisi a San Leone, l'assessore Roberta Lala: “Nessun avvelenamento, sono stati i cani randagi”

“Prima ancora dell'intervento della Codacons, su segnalazione degli abitanti, avevo già allertato le forze dell'ordine, questa mattina sono stata chiamata perchè c'erano cinque carcasse di gatto. Ci siamo recati sul posto insieme ai vigili urbani e ai veterinari dell'Asp che hanno costatato come la morte dei felini sia stata dovuta alle aggressioni dei cani che secondo quanto riferitomi dai cittadini, circa otto giorni fa sono stati abbandonati in zona da un furgone bianco. Periodo che, fatalità coincide con quello durante il quale si sono registrate le morti dei gatti”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie, Roberta Lala assessore comunale con delega alla Tutela degli animali, replica alla Codacons sulla richiesta di accertare le eventuali responsabilità sulla morte di diversi felini avvenuta in piazzetta Trinacria a San Leone. Va tuttavia precisato che nessuno, in nessuna sede, aveva avanzato ipotesi specifiche sulle cause di morte.

L'assessore Lala, specifica anche che per i tre grossi esemplari di cane che sarebbero stati abbandonati, è stato dato mandato ai responsabili del canile Sigma di prenderli in custodia presso la loro struttura. Per quanto riguarda invece il triste fenomeno dell'abbandono degli animali, l'assessore comunale lancia un appello ai cittadini: "Abbiate il buon senso, se siete testimoni di un abbandono, di denunciare, anche in forma anonima, l'episodio fornendo anche il numero di targa dei veicoli coinvolti”.