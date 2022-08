Decine di gatti uccisi a San Leone, la denuncia: "Accertare la responsabilità"

Chi sta uccidendo i gatti della colonia felina di piazzetta Trinacria a San Leone? A chiederselo è il Codacons, che attraverso il responsabile del dipartimento Trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa, raccogliendo la segnalazione dei residenti, ha inoltrato una Pec all’Asp, al Comando della Polizia municipale ed agli assessorati sanità e tutela animali affinché intervenganoe "con immediatezza, per la moria (alquanto sospetta) di intere colonie feline".

"Ci spiace dover constatare - continua Di Rosa - che ad Agrigento c’è ancora gente che sfoga contro gli animali le loro depressioni, prendiamo atto però che anche il comune in questo ha qualche colpa, non si possono lasciare per strada carcasse di animali morti per intere giornate specie con le alte temperature della stagione estiva".