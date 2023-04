"Spacciava cocaina, hashish e crack nonostante fosse ai domiciliari": ventenne portato in carcere

Era ai domiciliari, ma infischiandosene dell'arresto, continuava a spacciare. Una fiorente attività di smercio che è stata interrotta dai miliari della Guardia di finanza della tenenza di Porto Empedocle. Ha 20 anni, ed è un gambiano, l'uomo che è stato arrestato l'altro pomeriggio in via Santa Sofia, una traversa di via Bac Bac, nel centro storico della città dei Templi. L'immigrato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa. Ad affacciarsi da finestre e balconi, plaudendo ai militari delle Fiamme Gialle, sono stati alcuni residenti del quartiere.

"Ci avete liberato! Eravamo ostaggio di questo individuo" - ha gridato qualcuno, ringraziando, ai finanzieri - .

Il giovane gambiano era, appunto, agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. Ma da quella residenza era un costante, sistematico, via vai di giovani, e non soltanto, che vi si recavano per rifornirsi di "roba".

L'immigrato era stato arrestato, la prima volta, alcuni mesi addietro, perché trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di 130 grammi di cocaina e alcune decine di grammi di crack e hashish. Di fatto, secondo l'accusa, l'immigrato aveva trasformato uno stanzino dell'abitazione in una sorta di laboratorio in cui cocaina, crack e hashish venivano suddivisi in dosi. Ma l'attività di smercio non s'è appunto interrotta, stando all'accusa. Le indagini e i servizi di osservazione della Guardia di finanza, che è stata coordinata dalla Procura di Agrigento, hanno permesso d'accertare che le cessioni continuavano. Ed ecco che è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.