Furgone a fuoco lungo via Ugo La Malfa, le fiamme distruggono anche un'autovettura

Terrore puro in via Ugo La Malfa, davanti ad un noto albergo cittadino. Un furgone, Fiat Ulisse, è andato a fuoco mentre era in marcia proprio all'ingresso di via Ugo La Malfa. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, abbandonando l'abitacolo. Le fiamme, divampate nel furgone, si sono però estese ad una Ford Kuga che era posteggiata proprio sul ciglio della strada.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale che, idranti alla mano, hanno circoscritto, prima che il fuoco si estendesse ulteriormente, le fiamme e poi le hanno spente. Distrutti sia il furgone che la Ford Kuga.

Fra via Crispi e via Ugo La Malfa, anche gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di mettere in sicurezza, e regolare, la circolazione stradale.

Nessun dubbio, naturalmente, sul fatto che l'incendio ha avuto una matrice accidentale: il furgone dal quale è divampato era infatti in marcia.