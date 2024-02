San Leone: allarme incendio in alto mare, ma erano lavori di saldatura in una nave

Falso allarme in mare a San Leone. Un messaggio video su Whatsapp è stato inviato a migliaia di agrigentini, nelle immagini filmate dal lungomare Falcone e Borsellino, si distinguono delle fiamme in mare: per molti si tratterebbe di un incendio di un'imbarcazione e in poco tempo, il breve filmato diventa virale.

Il dubbio su quello che stava accadendo nello specchio d'acqua antistante il quartiere balneare agrigentino e sorto a molti. Ai vigili del fuoco, non erano arrivate richieste di soccorsi e a fugare ogni dubbio ci ha pensato la sala operativa della Capitaneria di porto.

"Nessuna imbarcazione in fiamme – ha ribadito l'operatore di turno –, si tratta di normali lavori che si stanno eseguendo su una nave, probabile – ha aggiunto – che le fiamme siano dovute a operazioni di saldatura".