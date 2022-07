"Viaggio fra i quartieri", gli abitanti del Villaggio Peruzzo: "Passeggiare sui marciapiedi è un pericolo"

Ennesima segnalazione di degrado per la rubrica “Viaggio fra i quartieri”. A rivolgersi alla redazione di AgrigentoNotizie sono stati alcuni abitanti del Villaggio Peruzzo che segnalano il pericoloso stato in cui versano le coperture di diversi tombini presenti sui marciapiedi della strada che costeggia i campetti di calcetto. Nelle immagini filmate dai residenti, sono evidenti anche delle pericolose buche stradali e l'immancabile vegetazione spontanea che, in assenza delle dovute manutenzioni, si appropria degli spazi pubblici. “La sera – scrive un abitante nella segnalazione – per cercare un po' di refrigerio esco di casa per fare delle passeggiate nel quartiere, purtroppo – continua – devo stare attento a dove mettere i piedi perchè tra la pavimentazione che a tratti è divelta e le coperture sfondate dei tombini, il rischio di farsi male è elevato”.

