"Viaggio fra i quartieri", un avvocato: "Per andare in tribunale facciamo lo slalom fra le erbacce"

Nuova segnalazione di degrado per la rubrica “Viaggio fra i quartieri”. Questa volta a rivolgersi alla redazione di AgrigentoNotizie è un avvocato che "armato" di smartphone, ha documentato lo stato dei marciapiedi e dell'area limitrofa al palazzo di giustizia.

“E' un'immagine triste – spiega il professionista nella segnalazione – che mortifica i cittadini e quanti giornalmente si recano, per vari motivi, nel tempio cittadino della legalità e che sono costretti a fare lo slalom fra le erbacce e a non poter camminare liberamente sui passaggi pedonali, rischiando anche di essere travolti dalle auto in transito. Se la mia segnalazione – conclude il legale – può servire a smuovere le coscienze, chi ha le competenze si attivi per restituire dignità a questi luoghi”.

Chiunque voglia evidenziare lo stato di degrado, o le criticità del proprio quartiere, può scrivere all'indirizzo mail: redazione@agrigentonotizie.it, allegando dei video di buona qualità, possibilmente registrati con lo smartphone in posizione orizzontale. Nell'oggetto dell'invio si deve specificare la voce “Viaggio fra i quartieri”.

La redazione di AgrigentoNotizie ribadisce che il focus "Viaggio fra i quartieri" ha un unico, e solo, obiettivo: richiamare l'attenzione degli organi preposti, sensibilizzare e fare in modo che le "macchie" di inciviltà vengano cancellate, "tamponate" le criticità sulla viabilità, facendo di fatto finire nel dimenticatoio le realtà degradate.