Gli studenti visitano il Parco Livatino, il questore Palumbo: “Coltivate i semi della legalità”

Far germogliare i semi della legalità nel luogo del martirio del beato giudice Rosario Livatino, questa è la volontà del coordinamento nazionale per gli alberi e il paesaggio che, in occasione della giornata nazionale degli alberi, ha coinvolto gli studenti di due istituti di Favara e Agrigento nel lancio dei semi di bagolaro e quercia spinosa, nella scarpata dove è stato assassinato il magistrato canicattinese. Nel costituendo “Parco Livatino” era presente, tra gli altri anche, il neo questore di Agrigento, Tommaso Palumbo che, parlando ai giovani, ha detto loro di coltivare i semi della legalità.