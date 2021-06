Al via gli esami di maturità, la prima studentessa del Classico interrogata: "Esperienza emozionante”

Al via oggi i tanto “temuti” esami di maturità, così come per lo scorso anno l'emergenza pandemica ha stravolto il consueto protocollo che, prima del Covid, vedeva gli studenti impegnati inizialmente nelle tre prove scritte e poi nel colloquio orale. In mattinata la redazione di AgrigentoNotizie è stata al liceo Classico "Empedocle" per testare l'umore degli studenti che, alla presenza di un solo accompagnatore, hanno affrontato il colloquio orale con la discussione di una tesina assegnata in precedenza dal consiglio di classe. Sessanta minuti di tempo per gli studenti che sono stati esaminati dalla commissione presieduta da un membro esterno e formata da sei docenti della stessa classe.

"E' andata bene, è stata un'esperienza molto emozionante e – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie la prima studentessa del Classico interrogata – sono consapevole del fatto che rimarrà un bel ricordo che conserverò nel tempo. Adesso il mio obbiettivo – conclude la studentessa – sarà quello di provare i test di medicina”.