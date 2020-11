Coronavirus, tamponi drive-in sotto la pioggia a Favara: ci sono otto positivi

L’incessante pioggia non ha arrestato le attività del drive-in covid, allestito nella collina San Francesco di Favara. Sono state 450 le persone, che si sono sottoposte al test del tampone rapido Covid-19, hanno atteso in macchina il loro turno e, senza scendere dall’automobile hanno fatto il test diagnostico. Alle persone positive al test rapido è stato somministrato, dal personale sanitario dell’Asp di Agrigento, anche il tampone molecolare, quest’ultimo è l’unico esame diagnostico che certifica la presenza del Sars-Cov 2. Otto, al termine dei controlli, sarebbero i positivi che adesso, in attesa dell’esito del tampone dovranno comunque rimanere in isolamento domiciliare.

Coronavirus, nove nuovi casi e un morto a Ravanusa: scatta ordinanza di chiusura delle scuole

Anche lo screening di Favara rientra nelle attività di contrasto alla diffusione del contagio, programmate dall’assessorato regionale alla Sanità, e che, in questa fase, interessano la popolazione studentesca e i loro familiari. Domani, lunedì 30 novembre, i tamponi rapidi in modalità drive-in, si effettuano anche ad Agrigento, nello specifico, nel piazzale Caos, l’ampio spazio antistante la casa natale di Luigi Pirandello. Le persone che vogliono aderire allo screening gratuito, devono registrarsi sul portale della Regione www.costruiresalute.it