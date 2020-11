Focolaio Covid in una casa di riposo, il sindaco: "Ansia e preoccupazione per i nostri anziani”

Gli ospiti e gli operatori della Rsa di Campobello di Licata, dove ieri sono stati riscontrati 50 positivi al coronavirus, sono momentaneamente asintomatici e tutti costantemente monitorati. Per l’intera giornata odierna, nella struttura, inviati dall’Asp di Agrigento, hanno operato i medici dell’Usca, ovvero le unità speciali di continuità assistenziale istituite per fronteggiare l’emergenza Covid. Per nessuno degli anziani, così come per nessuno degli operatori della casa di riposo, si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Cresce però, ed è inevitabile, la preoccupazione e l'ansia.

Focolaio di coronavirus in casa di riposo, oltre 50 i positivi: Campobello è a rischio "zona rossa"

„ Focolaio di coronavirus in casa di riposo, oltre 50 i positivi: Campobello è a rischio "zona rossa"

A Campobello di Licata sono tre le residenze per anziani. Dopo la scoperta del focolaio è stato avviato anche uno screening nelle altre due strutture. Ospiti e operatori di una seconda casa di riposo sono già stati sottoposti a tampone molecolare. Una quarantina quelli già effettuati e tutti, per fortuna, hanno dato esito negativo. Domani si procederà con i test diagnostici nella terza casa di riposo.

“Siamo preoccupati per i nostri anziani – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco di Campobello di Licata: Gianni Picone - , però per fortuna stanno tutti bene. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione. Oggi – aggiunge il primo cittadino - abbiamo anche il dato positivo di un’altra casa di riposo dove tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi e questo – conclude Picone - ci rincuora". “