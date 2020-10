Casa di riposo focolaio di Covid-19, lo straziante appello di un operatore: "Servono medici e infermieri”

Il focolaio della casa di riposo per anziani di Sambuca di Sicilia, che conta cinquantasei positivi al Coronavirus, preoccupa. E non soltanto il piccolo paese agrigentino. AgrigentoNotizie ha raggiunto telefonicamente il sindaco Leo Ciaccio a cui è stato chiesto: “Teme che Sambuca possa diventare zona rossa?”.

“Penso che le condizioni ci siano – ha spiegato il sindaco di Sambuca di Sicilia - . Da un lato, sono convinto che possa essere una formula per evitare altri contagi e per mettere fine a questa diffusione del virus, dall’altro lato sono preoccupato perché la zona "rossa", comunque, blocca quella piccola parte di economia che si sta muovendo”.

Coronavirus: 46 tamponi positivi a Sambuca, il sindaco affida la comunità alla Madonna

AgrigentoNotizie è riuscita anche a contattare uno degli operatori della casa di riposo. Dalla testimonianza raccolta, nell’immobile, attualmente isolati, oltre agli anziani ospiti, ci sono anche una decina di operatori e responsabili della struttura. L’uomo al telefono, con voce rotta dal pianto, ha lanciato un disperato appello:. "Servono medici e infermieri, qui non è come se avessimo la peste e non vuole entrare nessuno”.

L’operatore, amareggiato, ha anche detto - ad AgrigentoNotizie - di aver contattato e chiesto aiuto all’azienda sanitaria provinciale di Agrigento che avrebbe, a sua volta, contattato, per avere specifiche linee guida da far seguire, l'assessorato regionale alla Sanità. "Il personale è esausto, è chiuso qua dentro - ha spiegato l'operatore, emozionandosi - . Qualcuno dei colleghi che era fuori è rientrato perché ha compreso l'esigenza. Abbiamo bisogno di personale sanitario, gli operatori fanno tutto, ma è necessario un aiuto infermieristico". In merito alla situazione interna alla struttura, l’operatore riferisce di due casi critici. "Ci sono due anziani in gravi condizioni, è venuto pure il personale del 118 - ha spiegato - . Ci sono volontari che ci portano da mangiare. Abbiamo le provviste, ma non abbiamo il tempo per cucinare. Qua suonano in continuazione i campanelli, è una continua emergenza".