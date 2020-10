Coronavirus: 46 tamponi positivi a Sambuca, il sindaco affida la comunità alla Madonna

L'esito di 46 tamponi - tutti positivi - è stato notificato, in serata, dall'Asp di Agrigento al sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio. Ci sono anche gli esiti dei test ai quali sono stati sottoposti gli anziani ospiti della casa di riposo. I 46 positivi delle ultime ore vanno ad aggiungersi ai 10 comunicati negli scorsi giorni.

"E' una situazione complessa - ha ammesso il sindaco Leo Ciaccio - . E' necessaria la collaborazione di tutti. Ho già contattato il prefetto e il direttore dell'Asp, stiamo cercando di garantire azioni per garantire la salute della comunità di Sambuca. Invito i ragazzi a non andare a scuola, invito tutti a non spostarsi di casa. Questa è una comunità forte, sarà capace di superare anche questo momento e con l'aiuto di Maria Santissima dell'Udienza ce la faremo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la notte, il sindaco ha firmato un'ordinanza che dispone, a partire da oggi: venerdì 16 ottobre e fino a data da destinarsi, la chiusura anticipata alle ore 18 di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, professionali e sportive. Restano escluse dalle limitazioni, le farmacie, banche, Posta, professioni mediche, di vigilanza, agricole e di trasformazione di prodotti.