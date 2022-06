Polizia locale, più lavoro e niente "sconti": multata anche la mamma del sindaco

“Siamo riusciti ad aumentare il budget previsto per il corpo di polizia locale e che porta ad un incremento dei turni di lavoro per 22 agenti che dalle precedenti 28 ore settimanali, svolgeranno 34 ore di servizio. Operazione che servirà ad intensificare i controlli, non solo per quanto riguarda le infrazioni al codice della strada ma anche sul fronte ambientale e del pagamento della tassa di stazionamento per i pullman turistici”.

Così il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, parla della delibera di giunta, approvata lo scorso 31 maggio, e lo fa con un video istituzionale, alla presenza dell'assessore al ramo, Francesco Picarella e del vice comandante della polizia locale, Maurizio Rabita. In allegato al video, sempre da Palazzo Giganti ci tengono a fare sapere che, ieri domenica 5 giugno, nel quartiere balneare di San Leone, sono state elevate ben 165 sanzioni, e per dimostrare la solerzia e lo spirito di abnegazione degli agenti, da Palazzo di città specificano che tra le persone multate c'è stata anche la mamma del sindaco.