L'attesa è finita, il porticciolo di San Leone si rifà il look: consegnati i lavori

Questa volta ci siamo: dopo i numerosi annunci, a San Leone sono in procinto di iniziare i lavori di restyling del porticciolo turistico. Le opere, appaltate lo scorso mese di novembre, sono state ufficialmente consegnate oggi alla ditta Comar di Agrigento. "Sono interventi che servono a riparare il porticciolo danneggiato dalle mareggiate degli ultimi anni, come quelle che hanno colpito il muro paraonde e della scogliera del molo di ponente”: così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l'ingengere capo dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, Rino La Mendola, descrive le opere in itinere e aggiunge: “Sarà anche rifatta la pavimentazione, saranno sostituite le ringhiere danneggiate e sarà anche creata un'illuminazione che farà di questa parte del porticciolo un belvedere sul mare”. L'importo complessivo impegnato è di circa un milione e 300 mila euro. La durata prevista dei lavori è di circa 60 o 90 giorni.