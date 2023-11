Conflavoro dona un defibrillatore alla polizia: sarà posizionato su una volante

Da domani una volante della polizia di Stato sarà dotata di una importante apparecchiatura salva vita, ovvero di un defibrillatore che è stato donato alla Questura dall'associazione Conflavoro in accordo con il sindacato Siap. La cerimonia di consegna è avvenuta nella sala San Michele Arcangelo alla presenza del questore Emanuele Ricifari, del presidente regionale di Conflavoro Pmi, Giuseppe Pullara e del segretario generale del Siap Giuseppe Tiani. Duante l'incontro il questore ha rimarcato l'importanza che assume per i cittadini la possibilità di avere a disposizione un defibrillatore che, nei casi di emergenza, può realmente essere determinante per il buon esito delle operazioni di soccorso.