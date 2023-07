Nuovi marciapiedi ad ostacoli in viale Emporium, il Codacons: "Era impossibile non vedere gli errori"

La presenza dei pali della luce e delle cassette Enel in alcuni tratti non consente il passaggio dei disabili in carrozzina

Più che marciapiedi sembrano dei percorsi ad ostacoli quelli recentemente completati nel viale Emporium di Agrigento con i pedoni chiamati a dribblare pali della pubblica illuminazione e cassette degli impianti Enel. Discorso a parte per i disabili in carrozzina che in alcuni tratti, non avrebbero gli spazi necessari per poter passare. Il responsabile regionale per la Trasparenza degli Enti Locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa, dotato di metro laser, ha fisicamente misurato le distanze ed ha potuto constatare come in alcuni punti, lo spazio disponibile sia inferiore ai 60 centimetri al fronte dei 90 richiesti dalla vigente normativa.

“Non ditemi che il direttore dei lavori – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Giuseppe Di Rosa – in fase di esecuzione dei lavori non si è reso conto di quello che è accaduto, avrebbero potuto fare una variante al progetto. C'è – aggiunge il responsabile di Codacons – qualcosa che non va nella macchina amministrativa e al Comune. Agrigento – conclude l'ex consigliere comunale – non può essere trattata in questo modo”.