Viale Emporium, via ai lavori e cambia la viabilità: disagi in vista

Viale Emporium a San Leone, il prossimo 11 aprile prendono vita i lavori di manutenzione straordinaria e una delle arterie più importanti della frazione balneare diventa a senso unico fino alle porte dell'estate.

Gli interventi permetteranno di rifare l'asfalto, molto danneggiato dal tempo, e rimettere a livello i tombini che in alcuni casi sono ormai sprofondati di alcuni centimenti. Via anche alcuni alberi che rappresentano un rischio per la popolazione e la viabilità, con contestuale rifacimento dei marciapiedi.

Lavori questi che saranno realizzati sfruttando un finanziamento della Regione Siciliana, del febbraio 2022, che prevede l’eliminazione dei tronchi residui esistenti attraverso il taglio a raso degli stessi ed il successivo ripristino della porzione di marciapiede interessata.

Gli interventi, comunque, saranno realizzati per step: la prima fase prevista da martedì 11 aprile a venerdì 30 giugno interesserà il tratto del viale Emporium dal civico 80 (altezza via Gela) al civico 192 (rotonda Viale dei Pini). Qui sarà imposto il senso unico direzione sud.

La seconda fase prevista dal 3 luglio al 4 agosto interesserà, invece, il tratto del viale Emporium da civico 70 (altezza via G.B. Peruzzo) al civico 80 (altezza Via Gela). In questo tratto il traffico sarà veicolato in senso unico direzione sud.

La terza fase è prevista invece dal 21 agosto al 27 ottobre e non prima del completamento dei lavori per la rete fognante da parte del commissario unico, ed interesserà il tratto del Viale Emporium dal civico 40 (altezza via Parco Oliva) al civico 70 (altezza via G.B. Peruzzo). In questo tratto il traffico sarà veicolato in senso unico alternato con regolazione semaforica.