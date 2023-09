Sindaco e assessore sponsorizzano sui social le nuove strisce pedonali, il Codacons: "Sono foto false"

Nuovo caso “strisce pedonali” ad Agrigento, la segnalazione giunge, ancora una volta, dal responsabile regionale per la trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa che punta l'indice su alcune foto, condivise sulle pagine social del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè e dell'assessore alla Sicurezza Stradale Carmelo Cantone e che ritraggono i rinnovati attraversamenti pedonali in prossimità di alcuni istituti scolastici cittadini. Foto, che però, secondo Codacons, sarebbero vecchie perchè le strisce pedonali in questione, sarebbero abbastanza sbiadite.

Le immagini, dopo l'intervento dell'associazione dei consumatori, sono state rimosse dalle pagine Facebook di sindaco e assessore, questo secondo Giuseppe Di Rosa, sarebbe un segnale di colpevolezza sulla genuinità delle stesse foto. L'ex consigliere comunale indica anche le nuove bandiere poste all'ingresso dell'Istituto Comprensivo “Esseneto” che sembrano decisamente diverse da quelle ritratte nella foto pubblicata dal sindaco Miccichè e dall'assessore Cantone, quest'ultimo dai microfoni di AgrigentoNotizie, precisa: ”Ci siamo accorti subito, ieri pomeriggio, dopo che ci avevano consegnato i lavori, che la vernice non era delle migliori. Questa mattina, abbiamo convocato la ditta responsabile che ha riconosciuto di avere fatto un lavoro non duraturo e si sono messi a disposizione per ripristinare il tutto a loro spese”. Sulle foto, prima pubblicate e poi tolte da Facebok l'amministratore comunale chiarisce: ”Nessuno si sogna di pubblicare delle foto false, quelle immagini risalgono a quindici giorni fa”.