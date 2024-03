Mancato ricovero dei disabili psichici, il Codacons al prefetto: “Il Comune rispetti la legge”

Il Codacons di Agrigento chiede il rispetto dell'articolo 6, comma 4 della Legge numero 328 del 200 in materia di assistenza ai soggetti con disabilità. La normativa di riferimento chiamata in causa da Giuseppe Di Rosa, che è il responsabile regionale per la trasparenza degli enti locali, letteralmente recita “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. L'ex consigliere comunale, da quattro giorni ha allestito un sit-in di protesta fisso in piazza Pirandello, presidio che è stato sciolto oggi dopo un incontro con la stampa durante il quale l'associazione in difesa dei consumatori ha illustrato il problema e ha anche investito pubblicamente il prefetto di Agrigento Filippo Romano. A quest'ultimo è stato chiesto di occuparsi della questione che interessa decine di famiglie agrigentine.

Nello specifico, secondo quanto rilevato dal Codacons, il Comune di Agrigento non garantirebbe l'assistenza prevista dalla legge per un mancato introito di oltre 3 milioni di euro di credito al momento inesigibile dovuto a una causa persa, con relativo pagamento delle spese legali, nei confronti dell’ASP di Agrigento.

Diritti dei disabili psichici e turni idrici fino a 20 giorni: Di Rosa protesta davanti al Comune