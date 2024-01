Mancato svuotamento dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine: la segnalazione di un cittadino

“Da diverso tempo i cestini per la raccolta delle deiezioni dei cani non vengono svuotate, abbiamo accolto con piacere la collocazione dei contenitori, che consideriamo un gesto di civilità, per mantenere pulito il quartiere, ci siamo immediatamente adeguati ma non è ammissibile che i cestini vengono lasciati in questo stato, chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi per farli svuotare secondo il calendario di raccolta stabilito con le ditte che si occupano del servizio”.

Questa è la segnalazione che un abitante della salita San Giacomo ha inoltrato alla redazione di AgrigentoNotizie e che moi, giriamo agli organi competenti. La zona è quella del centro storico, a pochi metri di distanza dalla caserma “Antonio Mosto” della Guardia di finanza.