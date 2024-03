Disturbi alimentari in crescita, la psicologa dell'Asp Angela Bruno: "Famiglia e scuola hanno ruoli importanti"

L'azienda sanitaria di Agrigento si accinge ad allestire una nuova struttura voluta per la cura dei disturbi alimentari. Il centro semi residenziale, che sarà la prima struttura del genere nella Sicilia occidentale, sarà fruibile all'interno della cittadella sanitaria di Agrigento. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna) se non trattati in tempo e con gli adeguati metodi, possono compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo e, nei casi gravi, portare alla morte. AgrigentoNotizie ha incontrato la responsabile del centro Metabolè del dipartimento di Salute mentale dell'Asp di Agrigento, la dottoressa Angela Bruno.

“Dopo la crisi pandemica abbiamo registrato un notevole incremento dei casi di disturbi alimentari, parliamo di circa il quaranta per cento di casi in più e di questi, il trenta percento interessa ragazzi dai quattordici anni a salire. Ultimamente - dice dai microfoni di AgrigentoNotizie la responsabile del centro - è emerso anche come il fenomeno interessi la fascia maschile nell'età compresa tra i dodici e i diciassette anni. Le motivazioni sono dovute anche al nostro modo di vivere che è legato a una società dell'immagine e anche i maschi, ormai hanno queste attenzioni che sono amplificate dal mondo dei social network.

La famiglia - aggiunge la dottoressa Bruno - ha un ruolo centrale, quando noi prendiamo in carico un ragazzo in realtà ci occupiamo anche della sua famiglia che gli deve trasmettere i valori del benessere e che deve sostenerlo nelle cure. Anche la scuola, che è un grande spaccio educativo deve dare dei messaggi importanti ponendo attenzione ai problemi di questo tipo. Il centro Metabolè – conclude Angela Bruno - è attivo dal 2013 in forma ambulatoriale, diamo il primo livello di assistenza, dopo l'area della medicina di base e dei pediatri. A breve, offriremo anche la possibilità di usufruire di un centro semi residenziale, ovvero di uno spazio dove i pazienti trascorrono la giornata e dove si avranno dei pasti assistiti che consistono nella terapia”.

Di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione si parlerà martedì prossimo, 19 marzo, nell'auditorium dell'istituto Nicolò Gallo di Agrigento dove, i responsabili del centro faranno un focus sul tema.

Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in città il primo centro semi residenziale della Sicilia occidentale