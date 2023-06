Festa della Marina militare, il comandante Ventriglia: "Pronti a garantire un'estate sicura"

Dopo diversi giorni di maltempo, sotto uno splendende sole si è svolta la festa della Marina militare, in piazza Marinai d'Italia a Porto Empedocle, il comandante della capitaneria di porto di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia ha accolto le autorità. Come da tradizione è stata deposta una corona al monumento dei caduti in mare, la cerimonia si è chiusa con i riconoscimenti ai militari che si sono distinti in particolari attività di servizio.