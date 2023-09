La polizia celebra il patrono San Michele, il questore Ricifari: "Oggi dimostriamo la nostra appartenenza"

Polizia di Stato in festa oggi per la solennità del patrono San Michele Arcangelo, nella città dei Templi a presiedere la celebrazione eucaristica, officiata nel santuario di San Calogero è stato l'arcivescovo, monsignor Alessandro Damiano. Presenti, le autorità, le associazioni di poliziotti in concedo e i familiari degli agenti in servizio.

"E' un momento non solo religioso ma anche nostro, interno perché apriamo le caserme e gli uffici alle famiglie e perché in questo giorno dimostriamo la nostra appartenenza alla istituzione". Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole dette dal questore di Agrigento, Emanuele Ricifari.