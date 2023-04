Festa della polizia, l'impegno del questore Ricifari con i cittadini: “Ci siamo sempre”

“171 anni non sono pochi, ma noi siamo giovani perchè ci nutre la passione per lo Stato e per i Cittadini. Ci siamo sempre, è il motto della polizia ma è anche l'impegno che assumo oggi con la cittadinanza”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari a margine della cerimonia per le celebrazioni per i 171 anni di fondazione del corpo di polizia che si sé svolta nel piazzale antistante la questura. Ricifari, si è soffermato anche sul fenomeno migratorio che investe direttamente l'isola di Lampedusa. E' di ieri infatti, la delibera del governo Meloni che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale e che resterà in vigore fino al prossimo mese di ottobre.



“Lo stato di emergenza ci agevolerà – dice il questore Ricifari – avevamo iniziato ad affrontare diverse situazioni che sono, a dir poco, immonde, riguardo la condizione di chi avrebbe dovuto, ha lasciato andare la situazione strutturale del Cpr di Lampedusa. Ieri, per l'ennesima volta, sempre lo stesso pullman ha avuto un problema, si guasta sempre, lo abbiamo segnalato da diversi mesi. C'è un cancello – aggiunge il questore di Agrigento – che è divelto da circa 7 anni, anche questo segnalato, almeno una decina di volte. Ci sono le prese elettriche attaccate dove scorre l'acqua perchè c'è una perdita che non è ancora stata riparata. Tutto questo – conclude il questore Emanuele Ricifari – non attiene alla questura o alla prefettura ma a chi ha firmato un contratto”.